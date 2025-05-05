Antalya'nın Serik ilçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BP 0781 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'nde C.S. yönetimindeki 07 EF 163 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü ile 34 BP 0781 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ç.İ. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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