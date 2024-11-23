Serik'te Sağanak: Yollar Kapandı, İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serik'te Sağanak: Yollar Kapandı, İş Yerleri Su Bastı

Serik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda işyeri su altında kalırken yollar kapandı.

23.11.2024 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Birçok işyeri ve tarım arazilerini sular bastı. Bazı ulaşım yolları kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod ile uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde yağış etkili olmaya devam ediyor. Serik ilçesi Orta mahalle ve Yeni mahallede dün gece etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı işyerleri sular altında kaldı. Sabah işyerlerini açmaya gelen esnaflar su baskınları ile karşılaştı. Esnaf kendi imkanları ile iş yerlerindeki suları temizlemeye başladı.

Eczane Çalışanı Mehmet Topal, "Sabah arkadaşlar aradı hemen geldim. İşyerini sular basmış. Arka kapıdan girmiş su her yeri basmış" dedi. Diğer esnaflarda sabah yaşadıkları su baskını nedeniyle zararlarının olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Merkez Mahallesi mezbaha mevkiinde meydana gelen su birikintisi ve sel nedeniyle Serik'e bağlı bazı mahallelerin ulaşım yolları ulaşıma kapandı. Küçük araçlar yoldan geçemeyip geri dönüyor.

Aynı bölgede nar ve portakal bahçeleri de sular altında kaldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, 3-sayfa, Antalya, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Sağanak: Yollar Kapandı, İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 00:41:43. #1.11#
SON DAKİKA: Serik'te Sağanak: Yollar Kapandı, İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.