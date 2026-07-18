Serik'te Sera Yangını: Tekne ve Seralar Zarar Gördü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde serada kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın tutuşturduğu otlar nedeniyle başlayan yangını itfaiye söndürdü. Yangında dere kenarına bağlı tekne ve seralar zarar gördü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kumköy Mahallesi'ndeki bir serada meydana geldi. Onarım çalışması sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım kuru otların tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Beşgöz Deresi'nin diğer tarafındaki Kadriye Mahallesi'nde yer alan zirai alana sirayet etti. Yangında deredeki iskele ve bağlı tekne kullanılamaz hale geldi. Alevler zeytin ağaçları ile seralara da zarar verdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevredekiler hortumla alevlere su tutarak söndürme çalışmasına yardım etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ali Kaya, "Serada kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevler derenin diğer tarafına da sıçradı. Kardeşimin teknesi yandı. İtfaiye yangını söndürdü" dedi.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,