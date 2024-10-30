Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 kişi yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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