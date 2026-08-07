Serik\'te Yangın: 4 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Antalya-Serik D-400 kara yolu Orta Mahalle mevkisinde Aslan D. idaresindeki 07 BOV 175 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durdurdu. Kendi imkanlarıyla araçtan inmeyi başaran sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.