Serik'te Yangın: Baraka Kül Oldu - Son Dakika
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Serik'te Yangın: Baraka Kül Oldu

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Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir barakaya sıçrayarak tamamen yandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayan yangının sıçradığı baraka kül oldu. Alevler çevredeki villalar ve otel lojmanına ulaşmadan söndürüldü. Dumandan etkilenen baraka sahibine ise olay yerinde müdahale edildi.

Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi yol kenarında bulunan otluk alanda saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, büyüyen yangın yakındaki barakaya sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi'ne bağlı 6 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında baraka tamamen yandı. Alevlerin çevredeki villalar ile otel lojmanına sıçraması ise itfaiyenin müdahalesiyle önlendi.

Baraka sahibi Ramazan Uyar yangın sırasında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Uyar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ramazan Uyar, "Yangın karşıdaki inşaatın kaynağından başladı. Bir anda rüzgarın etkisiyle çoğaldı. Barakam yandı, ne olduğunu anlamadım" dedi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin çevredeki inşaatlarda da inceleme yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Yangın: Baraka Kül Oldu - Son Dakika

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