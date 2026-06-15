Serik\'te Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı Hasdümen Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Dağlık bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın ekipleri ve helikopter sevk edildi. Helikopterin havadan, orman personelinin ise karadan yaptığı müdahale sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.