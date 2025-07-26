Serik'teki Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

SERİK YANGINI 4 SAATTE KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkıp, rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarına başladı. Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'ndeki orman yangınına ise ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Bölgeden tahliye edilen vatandaşlardan bazılarının yangın riskinin ortadan kalkması sonrası evlerine döndüğü belirtildi.

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,