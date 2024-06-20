Güncel

Serinlemek uğruna tehlikeli suda böyle yüzdüler

Tehlikeye rağmen serinlemek için elektrik akımının bulunduğu gölette yüzdüler

BOLU - Bolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi dere ve göletlere girmekte buldu. Çaygökpınar Köyü'nde bulunan gölete giren vatandaşlar, elektrik çarpma riskine rağmen yüzdü.

Bolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar çareyi derelerde ve göletlerde buldu. Merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Çaygökpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan gölet, berraklığıyla vatandaşların ilgisini çeken alanlardan biri haline geldi. Vatandaşların yüzdüğü gölette bulunan elektrikli pompa ile şehre kullanma suyu da aktarılıyor. Gölet içerisindeki yüksek voltajlı elektrikli pompalara aldırış etmeyen vatandaşlar, elektrik akımına kapılma riskine karşı gölette serinlemek için yüzmeye devam ediyor.

Yüksek voltajlı elektrik pompalarının olduğu gölete giren vatandaşlar yüzerken görüntülendi. Öte yandan göletin bulunduğu alanın dışında, 'Girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına rağmen vatandaşlar suya girmeye devam ediyor.