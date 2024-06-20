Serinlemek uğruna tehlikeli suda böyle yüzdüler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serinlemek uğruna tehlikeli suda böyle yüzdüler

Bolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi dere ve göletlere girmekte buldu. Çaygökpınar Köyü'nde bulunan gölete giren vatandaşlar, elektrik çarpma riskine rağmen yüzdü. Gölette bulunan yüksek voltajlı elektrikli pompalara aldırış etmeyen vatandaşlar, serinlemek için yüzmeye devam ediyor.

20.06.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serinlemek uğruna tehlikeli suda böyle yüzdüler

Tehlikeye rağmen serinlemek için elektrik akımının bulunduğu gölette yüzdüler

BOLU - Bolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi dere ve göletlere girmekte buldu. Çaygökpınar Köyü'nde bulunan gölete giren vatandaşlar, elektrik çarpma riskine rağmen yüzdü.

Bolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar çareyi derelerde ve göletlerde buldu. Merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Çaygökpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan gölet, berraklığıyla vatandaşların ilgisini çeken alanlardan biri haline geldi. Vatandaşların yüzdüğü gölette bulunan elektrikli pompa ile şehre kullanma suyu da aktarılıyor. Gölet içerisindeki yüksek voltajlı elektrikli pompalara aldırış etmeyen vatandaşlar, elektrik akımına kapılma riskine karşı gölette serinlemek için yüzmeye devam ediyor.

Yüksek voltajlı elektrik pompalarının olduğu gölete giren vatandaşlar yüzerken görüntülendi. Öte yandan göletin bulunduğu alanın dışında, 'Girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına rağmen vatandaşlar suya girmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Bolu, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek uğruna tehlikeli suda böyle yüzdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
13:36 Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
13:15 Kaza kurşunuyla ölen 9 yaşındaki kıza, annesinden yürek dağlayan veda Kaza kurşunuyla ölen 9 yaşındaki kıza, annesinden yürek dağlayan veda
12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 16:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Serinlemek uğruna tehlikeli suda böyle yüzdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement