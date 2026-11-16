Sermaye soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye gönderildi, 7'sine tutuklama istendi

Sermaye soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye gönderildi, 7'sine tutuklama istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19'u adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 26 kişi adliyeye getirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Kaynak: DHA
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