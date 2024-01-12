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Serviks Kanseri Farkındalığı Hibrit Toplantısı Düzenlendi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen 'Serviks Kanseri Farkındalığı Hibrit Toplantısı'nda, kanser konusunda bilinçlendirme ve tarama programları üzerine konuşuldu. Toplantıya, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü personeli, sağlık müdürlükleri ve sağlık merkezlerinden katılım sağlandı.

Serviks Kanseri Farkındalığı Hibrit Toplantısı Düzenlendi
12.01.2024 - 12:16,  Güncelleme: 12:19
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle "Serviks Kanseri Farkındalığı Hibrit Toplantısı" düzenlendi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlüğün ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Halil Başar, halk sağlığı ve toplumun kanser konusundaki bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Başar, rahim ağzı kanseri, meme kanseri, kolorektal kanserler ve prostat kanserleri gibi alanlarda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.

Rahim ağzı kanserine ilişkin verileri paylaşan Başar, "Her yıl dünyada 600 bin civarında yeni vaka oluyor. Bu vakaların yüzde 80'i az gelişmiş, orta düzeyde gelişmiş ülkelerde görülüyor." dedi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz da tarama programlarının etkin şekilde yürütüldüğünü ve dezavantajlı gruplara ulaşma çabalarının devam ettiğini belirtti.

Toplantıya, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü personeli, 81 İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı başkanları, aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve KETEM çalışanları video konferans üzerinden canlı olarak katıldı.

Kaynak: AA
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