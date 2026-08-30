Servis Minibüsü Bahçeye Girdi, Mahalleli Önlem İstiyor

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, bir binanın bahçe duvarına çarparak içeri girdi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, mahallede yaşayan kişiler aynı yerde daha önce de benzer kazaların meydana geldiğini belirterek caddeye kasis ve hız kesici konularak önlem alınmasını istedi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi Taşoluk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyreden servis minibüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkan minibüs, binanın bahçesine girdi. Bina sakinleri ve çocuklar tarafından kullanılan bahçenin kaza sırasında boş olması olası bir yaralanmayı önledi. Kaza nedeniyle bahçe duvarında ve çevresinde hasar oluştu. Taşoluk Caddesi'nde, cadde ve peyzaj düzenlemesi öncesinde hız kesicilerin bulunduğu, yapılan düzenleme çalışmalarının ardından ise UKOME kararı gerekçe gösterilerek kasis ve hız kesicilerin kaldırıldığı öne sürüldü. Mahalleli aynı yerde daha önce de benzer kazaların meydana geldiğini belirterek caddeye kasis ve hız kesici konularak önlem alınmasını istedi.

'FRENE BASMADAN ÇOCUKLARIMIZIN OYNADIĞI YERE GİRDİ'

Kaza anını anlatan Yücel Özbaş, "Sabah 07.30 sıralarında buradan geldi. Dalmış mı, uyumuş mu bilmiyorum. Hiç frene basmadan direkt bahçemize; oturduğumuz, çocuklarımızın oynadığı yere girdi. Bu yol yeni yapıldıktan sonra bu 5'inci kazamız. Yetkililere bildirdik, belediyeye yazdık. Burada marketler var, çocuklar oluyor, buraya bir set istiyoruz dedik. Bize Büyükşehir'e yazmamızı söylediler. Büyükşehir'e de yazdım. Bize 'Burada okul yok, cami yok' denildi. Peki o zaman yetkililere soruyorum; burada birinin ölmesi mi gerekiyor buraya set yapmaları için. 5 kere benim bahçeme girildi. Burada çocuklara, arabalara vurulan çok kaza oldu. Devamlı bildiriyoruz, fotoğraflarını gönderiyoruz. 'Şu anda yapamıyoruz' diyorlar. Bizi devamlı oyalıyorlar" dedi.

'BİRİNİN ÖLMESİ Mİ LAZIM "

Özbaş, "Eğer burada çocuklar veya marketten ekmek almaya gelen insanlar olsaydı hepsini sürükleyebilirdi. Bazen sabahları burada masamız, sandalyemiz oluyor, oturup kahvaltı yapıyoruz. Allah göstermesin birinin ölmesi mi lazım' Buraya bir çözüm istiyoruz. Özellikle set istiyoruz. Sürücü seti gördüğünde mecburen yavaşlamak zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsünün yol kenarına yöneldiği, ardından binanın bahçe duvarına çarparak içeri girdiği görüldü.