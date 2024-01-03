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Servis minibüsü hatalı dönüş yapınca motosiklet kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Servis minibüsü hatalı dönüş yapınca motosiklet kazaya sebep oldu

Kadıköy'de yasak olan yerden dönüş yapmak isteyen bir servis minibüsü, motosiklet sürücüsünün manevra yapmasına neden oldu ve motosikletli düşerek yola savruldu. Motosikletli şans eseri ufak sıyrıklarla kazayı atlattı ve kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Servis minibüsü hatalı dönüş yapınca motosiklet kazaya sebep oldu
03.01.2024 - 09:53,
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KADIKÖY'de, yasak olan yerden hatalı dönüş yapmak isteyen servis minibüsü kazaya neden oldu. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü düşerek yola savrulurken, kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza saat 06.30 sıralarında, Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yasak olan yerden dönüş yapmak isteyen servis minibüsü çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, düşerek yola savruldu.Motosikletli kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Servis minibüsü hatalı dönüş yapınca motosiklet kazaya sebep oldu - Son Dakika
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