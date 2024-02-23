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Servis şoförleri ve veliler arasında ücret tartışması

Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin:

"Bazı idarecilerin öğrencilere yoklama alınmayacağı söylentisi soruna neden oluyor"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin velileri; bazı okulların öğrenciyi 'ders yok' gerekçesiyle kabul etmemesi sebebiyle servis şoförleriyle ücret konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12. sınıflarda okula devam kararı olmasına rağmen veli ve servis şoförleri arasında gerilim yaşandı. Öğrenci velileriyle 2 dönem sözleşme yapıldığını aktaran servis şoförleri, 'okulda devam zorunluluğu yok' söylentisinin veli ve servisçi arasında soruna neden olduğu iddia edildi. Kırşehir'de veli ve servis şoförleri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin konuşan Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin, probleme uzlaşmacı mantıkla çözüm bulduklarını söyledi. Tekin açıklamasında; "Eğitim - öğretim yılı devam ediyor. Bazı idarecilerin son sınıf öğrencilerine yönelik yoklama alınmayacağı söylentisi; veli, öğrenci, idareci ve servisçi arasında soruna neden oluyor. Veli böyle bir durumda çocuğunu çekince esnaf da mağdur oluyor. Milli eğitim müdürlüğüne talebimizi ilettik. Okul idarecileriyle görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz" dedi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise; idarecilerin öğrenciye 'devam zorunlu değil' açıklaması yapmasının mümkün olmadığını, öğrencilerin sınav aşamasında da olsa bakanlık kararıyla okullarına gitmek zorunda olduğunu bildirdi.