Seul'de Hürmüz Boğazı'na olası asker gönderilmesi protesto edildi - Son Dakika
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Seul'de Hürmüz Boğazı'na olası asker gönderilmesi protesto edildi

Seul\'de Hürmüz Boğazı\'na olası asker gönderilmesi protesto edildi
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de sivil toplum kuruluşları, ABD'nin talebiyle Hürmüz Boğazı'na olası asker konuşlandırılmasını protesto etti. Göstericiler, hükümete bu yöndeki ABD talebini reddetme çağrısında bulunurken, Savunma Bakanlığı bölgeye gönderilen soruşturma ekibinin incelemelerinin ardından karar verileceğini açıkladı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de ABD kuvvetlerine destek için Hürmüz Boğazı'na olası asker konuşlandırılması protesto edildi.

Yonhap'ın haberine göre, sivil toplum kuruluşları, bugün Seul'de bir protesto gösterisi düzenledi.

Protestocular, Hürmüz Boğazı'na asker gönderilmesine karşı olduklarını dile getirerek, hükümeti, boğazdaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlama çabalarına askeri katkı sağlama yönündeki ABD talebini reddetmeye çağırdı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından dün konuya ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve güvenliğin değerlendirilmesi için Güney Koreli "soruşturma ekibi"nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmek üzere yola çıktığı, incelemenin tamamlanmasının ardından bu hafta ülkeye döneceği belirtilmişti.

"Soruşturma ekibinin" bulgularını Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyine sunacağı kaydedilen açıklamada, bu ekibin görevinin "askeri konuşlandırma olarak değerlendirilmediği" vurgulanmıştı.

Açıklamada, ABD'nin Güney Kore'den bölgeye askeri destek gönderme konusunda kasıma kadar karara varmasını talep ettiğine ilişkin iddialar reddedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seul'de Hürmüz Boğazı'na olası asker gönderilmesi protesto edildi - Son Dakika

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