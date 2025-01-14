Seungchul Jeon'un Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Seungchul Jeon'un Yılın Kareleri Oylaması

Seungchul Jeon\'un Yılın Kareleri Oylaması

Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Seungchul Jeon, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

14.01.2025 13:17
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Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Seungchul Jeon, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Seungchul, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi"" fotoğrafından yana oyunu kullanan Seungchul, "Suriye'nin çok uzun bir süredir halkın başka yerlere göç edip, göçebe hayatı yaşayıp, günlük hayatını zor bir şekilde idame ettirdiğini biliyorum. Özellikle Türkiye'de de Suriye halkı için yardımlarda bulunulduğunu biliyorum." dedi.

Seungchul, bu zorlu sürecin ardından, Suriyelilerin kendi ülkelerine dönebilmelerini içtenlikle kutladığını kaydetti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas imzalı "Kanıksamış" başlıklı fotoğrafı seçen Seungchul, fotoğrafın Yunanistan'da çekildiğini hatırlatarak zorluk içinde hayatını idame ettirmeye çalışan adamın çabasına içtenlikle saygı duyduğunu belirtti.

"Haber" kategorisinde Katie McTiernan'ın "Azap Yolu" fotoğrafına oy veren Seungchul, "Bu fotoğrafa baktığımda her ailenin, çocukları için daha iyi bir hayat sağlamak adına çaba gösterdiğini görüyorum." diye konuştu.

Seungchul, "Ben de bir baba olduğum için buradaki anne ve babalarla, ailelerle empati kurarak bu fotoğrafı seçmek istedim." ifadesini kullandı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı Motifi" fotoğrafını seçen Seungchul, fotoğrafı ilk gördüğünde aklına Fas'ın geldiğini söyledi.

Seungchul, fotoğraf açıklamasını gördüğünde fotoğrafın çekildiği yerin ise Antalya olduğunu fark ettiğini ve Antalya'nın kendisine tatili hatırlattığı için bu fotoğrafı seçtiğini dile getirdi.

Seungchul, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" başlıklı fotoğrafına oy vererek, insanların engel olarak adlandırdığı zorluklara rağmen sporcunun bunu aşarak olimpiyatlarda başarı göstermesinin kendisini etkilediğini belirtti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Suriye, Güncel, Dünya, Kore, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seungchul Jeon'un Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

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