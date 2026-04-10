Sevdiğim Sensin 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi, 9. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bölümün ardından takipçiler, 10. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yayıncı kanalın paylaşımları ve resmi platformlar yakından takip edilirken, 9 Nisan 2026 itibarıyla fragman için kesin bir duyuru bulunmuyor, ancak kısa süre içinde Star TV'nin dijital kanallarından paylaşılması bekleniyor. İzleyiciler fragmanı Star TV'nin internet sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebiliyor.

Sevdiğim Sensin'in 9. bölümünde, hikâyedeki gerilim önemli ölçüde arttı. Ferman karakterinin köşke gelişi, aile içindeki dengeleri sarstı. Bölümde, Ferman'ın ani gelişiyle Aldur ailesinde kriz yaşandı, İnci'nin sakladığı gerçekler ortaya çıktı, Esat'ın İnci'ye tavrı sertleşti, Dicle geçmişiyle yüzleşti ve Erkan zor bir seçimle karşılaştı. Bu olaylar, karakterler arası ilişkilerin kırılma noktasına geldiğini gösterdi, aile içi çatışmalar ve sırlar ilerleyen bölümlere dair beklentiyi artırdı. Özellikle Dicle'nin geçmişine dair öğrendiği gerçek ve Ferman'ın açıklanmayan kozu, yeni bölümlerde daha büyük krizlerin sinyalini verdi.

Dizinin yeni bölümü, 16 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler yer alıyor. Henüz resmi fragman yayınlanmamış olsa da, 9. bölümdeki gelişmeler doğrultusunda yeni bölümde aile içi çatışmaların derinleşmesi, Ferman'ın planlarının açığa çıkması ve Dicle ile Erkan arasındaki ilişkinin sınanması bekleniyor. Son bölümü kaçıran izleyiciler, Star TV'nin internet sitesi, YouTube kanalı veya televizyon tekrar yayınları üzerinden Sevdiğim Sensin 9. bölümü izleyebilir.