Sevgi Makası: Özel Bireylere Ücretsiz Bakım - Son Dakika
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Sevgi Makası: Özel Bireylere Ücretsiz Bakım

Sevgi Makası: Özel Bireylere Ücretsiz Bakım
22.07.2026 11:12
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Sakarya'da 'Sevgi Makası' projesi, özel gereksinimli bireylere ücretsiz kişisel bakım hizmeti sunuyor.

Sakarya'da gönüllü kuaförlerin desteğiyle yürütülen "Sevgi Makası" projesi kapsamında özel gereksinimli bireylere her ay ücretsiz kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER) işbirliğinde yürütülen projenin 4'üncü yılı kapsamında Serdivan ilçesindeki kuaför iş yerinde programda pasta kesildi.

Etkinlikte gönüllü kuaförler özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi, aileler de bir arada vakit geçirdi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerde, dernek aracılığıyla belirlenen özel gereksinimli bireyler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz kişisel bakım hizmetinden yararlanıyor.

Proje kapsamında aylık ortalama 100 kişiye hizmet veriliyor.

Etkinlikte konuşan Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, projenin 4 yıldır gönüllülük esasıyla sürdürüldüğünü belirterek, uygulamanın hem aile bütçelerine katkı sağladığını hem de özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklediğini söyledi.

Projeye gönüllü olarak öncülük eden kuaför Semih Ertürk ise çocukların yüzündeki mutluluğun kendileri için en büyük ödül olduğunu ifade ederek, "Sevgi Makası" projesinin Türkiye'nin farklı illerine de yayılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Etkinlikte yer alan Gülşen Karlı, "Özel çocuklarımızın saç tıraşı ve kişisel bakımlarını 4 yıldır ücretsiz olarak yapan Semih Ertürk'e gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımızda oldu, çocuklarımızla yakından ilgilendi. Gösterdiği ilgi, alaka ve emek bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlardan Mükremin Kaymak da çocuklarının arkadaşlarıyla bir araya geldiğini, sosyalleştiğini ve güzel vakit geçirdiğini dile getirerek, "Bu organizasyonda emeği geçen Semih Ertuğrul'a teşekkür ediyorum. 4 yıldır düzenli olarak bir araya geliyoruz. Allah kendisinden ve katkı sağlayan herkesten razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Engelliler, Sakarya, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgi Makası: Özel Bireylere Ücretsiz Bakım - Son Dakika

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