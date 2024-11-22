Sevgililer Günü Dolandırıcılığı: 25 Şüpheli Gözaltında

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ANKARA merkezli 11 ilde 'Sevgililer Günü kampanyası' adı altında 10 kişiyi dolandıran siber dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Sevgililer Günü chip para/hediye çeki kampanyası' ve '14 Şubat şans çarkı çevirin kazanın' gibi ifadeler içeren sahte reklamlar yayınlayan siber dolandırıcılık çetesine ilişkin çalışma başlattı. Şüphelilerin, mağdurları sosyal medya reklamlarıyla sahte banka sitesine yönlendirdikleri, '08504233646' ve '08504324636' telefon numaralarından bankaların genel müdürlüklerinden aradıkları yalanıyla kart ve şifre bilgilerini elde ettikleri belirlendi. Mağdurların internet bankacılığı hesaplarına girerek bilgileri dışında kredi kullandıran şüphelilerin, bu paraları 3'üncü kişilere ait kripto varlık hesaplarına aktardıkları ve tutarları aralarında paylaştıkları tespit edildi. Bu şekilde 10 kişiyi dolandıran 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19 Kasın Salı günü Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.