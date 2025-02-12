Sevgililer Günü'nde Buzda Eğlence: 'Haydi Buza Sevdiğinle Gel' Etkinliği - Son Dakika
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Sevgililer Günü'nde Buzda Eğlence: 'Haydi Buza Sevdiğinle Gel' Etkinliği

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlenen 'Haydi Buza Sevdiğinle Gel' etkinliği, Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda eğlenceli aktiviteler ve DJ performansıyla gerçekleşecek. Ücretsiz yeme-içme alanları ve sürpriz hediyelerin de bulunacağı etkinlikte 80'ler ve 90'lar pop müzikleri eşliğinde buz pateni yapılacak.

12.02.2025 13:57
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(İZMİR)- 14 Şubat kutlamaları kapsamında Bornova'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda "Haydi Buza Sevdiğinle Gel" etkinliği düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'nda bol bol eğlence içeren bir etkinlik düzenleyecek. "Haydi Buza Sevdiğinle Gel" başlığıyla yapılacak organizasyonda, buz pistinde DJ performansı sergilenecek ve katılımcılar, 80'ler ve 90'lar pop müziğinin unutulmaz şarkılarıyla buz pateninin keyfini çıkaracak.

Tesisin içinde ve dışında ücretsiz yeme-içme ve oyun alanları kurulacak, yapılacak yarışmalar ile sürpriz hediyeler verilecek. Etkinlik için kıyafet konsepti olarak kırmızı ve beyaz renkleri belirlendi. Etkinliğe katılmak isteyenlerin halk seansı tarifesindeki ücretle katılabileceği organizasyonda geri kalan tüm etkinlikler ücretsiz yapılacak. Etkinlik için önceden kayıt yaptırma zorunluluğu ve yaş sınırı bulunmuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde Buzda Eğlence: 'Haydi Buza Sevdiğinle Gel' Etkinliği - Son Dakika

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