Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan Veysel Gider, her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 9 yıl önce ölen eşinin mezarına çiçek bırakıp dua ediyor.
Eşi Saniye Gider'i 2015 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybeden 67 yaşındaki Veysel Gider, o yıldan bu yana Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta eşinin kabrini ziyaret ediyor. Eşinin kabrine kırmızı gül ve buket çiçek bırakıp dua eden Gider, mezardaki otları temizleyip bakım yapıyor.
Eski demirci ustası Gider, AA muhabirine, 1975 yılında evlendiği eşi Saniye Gider'i çok sevdiğini dile getirdi.
İşlerinin düzgün gitmediği zamanlarda da eşinin kendisine destek olduğunu anlatan Gider, karısı vefat edene kadar her 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek alıp, ona sevgisini ifade ettiğini aktardı.
Gider, ölümünden sonra da her 14 Şubat'ta eşinin mezarına geldiğini belirterek, "Her perşembeyi cumaya bağlayan akşam gelip mezarında dua ediyorum. Eşimi halen çok seviyorum, onu çok arıyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekleri mezarına bıraktıktan sonra hüzünlü şekilde evime dönüyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sevgililer Günü'nde Ölen Eşinin Mezarına Çiçek Bırakan Adam - Son Dakika
TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir." ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek." dedi.
Yargıtay'da bozulan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan 6 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken Yakup Şimşek ise beraat etti.
Alman lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7 bin 150 kişinin işine son verecek. İşten çıkarmaların bin 750'i AR-GE alanında, 5 bin 400'ü ise idari görevlerde gerçekleşecek.
ABD'de Aralık ayı üretici fiyatları, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 0.2 geriledi. Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları ise beklentilere paralel olarak yüzde 0.2 oranında arttı.
Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde protesto yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Hilmi Özer'in duyurulmasıyla ilçe teşkilatı üyeleri tepki gösterdi. Üyeler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti. Gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü. Olaylar sonrası Akşener, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı görevden aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?