Sevgilisinin eski kocası gelince Özhan Ö., Adana Sarıçam'da 3. kattan düşerek öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sevgilisinin eski kocası gelince Özhan Ö., Adana Sarıçam'da 3. kattan düşerek öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sevgilisinin eski kocası gelince Özhan Ö., Adana Sarıçam\'da 3. kattan düşerek öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sarıçam'da Özhan Ö. (42), sevgilisinin eski kocası eve gelince panikleyip pencereye çıktı; iddiaya göre dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Özhan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlenirken sevgilisi S.K. ve eski kocası M.A.Ç. gözaltına alındı.

ADANA'da sevgilisinin eski kocasının eve gelmesi üzerine paniğe kapılıp, pencereye çıkan Özhan Ö. (42), 3'üncü kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Özhan Ö.'nün sevgilisi S.K. ile onun eski kocası M.A.Ç., gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski kocası M.A.Ç. de geldi. M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi. Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başının üstüne düştüğü anlaşılan Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, ev sahibi S.K. ve eski kocası M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaSarıçamOlaylarGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
Yapıcıoğlu’ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı Yapıcıoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Bahçeli’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması Bahçeli'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması
Bülent Arınç’tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil Bülent Arınç'tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 03:24:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Sevgilisinin eski kocası gelince Özhan Ö., Adana Sarıçam'da 3. kattan düşerek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei