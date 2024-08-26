Sevilya'da Batı Nil Virüsü Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi - Son Dakika
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Sevilya'da Batı Nil Virüsü Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

İspanya'nın güneyindeki Sevilya kentinde son bir ay içinde Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Endülüs özerk yönetimi, virüsün tespit edildiği bölgelerde kontrolleri sıklaştırarak halka sivrisinekleri kovucu tedbirler alması tavsiyesinde bulunuyor.

26.08.2024 23:47
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İspanya'nın güneyindeki Sevilya kentinde, son bir ay içinde Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Endülüs özerk yönetimi Sağlık Bakanlığınca basına verilen bilgilerde, Sevilya'nın Coria del Rio kasabasında iki kişinin daha Batı Nil virüsünden öldüğünün tespit edildiği, bölgede son bir ayda bu virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Bakanlık, Sevilya'nın Dos Hermanas, Los Palacios, Villafranca, Coria del Rio, Gerena ve Carmona kasabalarında şimdiye kadar 10 kişide Batı Nil virüsünün tespit edildiğini kaydedip, bunlardan 5'inin öldüğü, 3'ünün taburcu edildiği, 2'sinin de tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Ölen kişilerin 4'ünün 71 ile 87 yaşları arasında olduğu ifade edildi.

Endülüs özerk yönetimi, 2024 yılı boyunca Batı Nil virüsü teşhisi konulanların sayısının 40'u bulduğunu duyurdu.

Özellikle sivrisinek ısırmasından bulaşan virüse karşı Sevilya'dan geçen en büyük nehir olan Guadalquivir çevresinde kontrollerini sıklaştıran Endülüs özerk yönetimi, bölge halkına sivrisinekleri kovucu tedbirler alması tavsiyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sevilya'da Batı Nil Virüsü Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi - Son Dakika

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