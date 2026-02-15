İzmir'de 14 Şubat Konseri... Şevval Sam, Pera Filarmoni Orkestrası ile Sahne Aldı - Son Dakika
İzmir'de 14 Şubat Konseri... Şevval Sam, Pera Filarmoni Orkestrası ile Sahne Aldı

15.02.2026 17:15  Güncelleme: 00:59
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Sevgililer Günü'nde Şevval Sam'ın sahne aldığı özel bir konser düzenledi. 'Aşkı Bulacaksın' temalı senfonik performansta Pera Filarmoni Orkestrası ile birlikle sevilen eserler seslendirildi ve İzmirlilerle unutulmaz anlar yaşandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Şevval Sam, "Aşkı Bulacaksın" senfonik konseriyle İbrahim Yazıcı yönetiminde Pera Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Sevgililer Günü'nde özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Şevval Sam, İbrahim Yazıcı'nın yönettiği Pera Filarmoni Orkestrası ile "Aşkı Bulacaksın" adlı senfonik konserle İzmirliler ile bir araya geldi.

Sam, İzmir'de ilk defa gerçekleştirilen senfonik performans için özel bir repertuvar hazırlayarak seyircinin karşısına çıktı. Sahnedeki müzik performansının yanı sıra esprileriyle de dikkati çeken sanatçı, "Aşkı Bulacaksın", "İzmı·r'ı·n Kavakları", "Gelevera Deresi", "Sevmek Zamanı", "Yıldızların Altında" gibi sevilen şarkıların yanı sıra farklı kültürlerin ortak aşk şarkılarından oluşan muhteşem eserler seslendirdi.

"Küçükken orkestra yönetmek istemiştim"

Sanatçının farklı kültürlerden söylediği şarkılara İzmirliler hep beraber eşlik ederken konserde sürprizler de yaşandı. Sam'ın "Ben küçükken hep şef olmak, orkestra yönetmek istedim" sözleri üzerine, orkestrayı yöneten şef İbrahim Yazıcı, "Ben de çocukken hep şarkı söylemek istemiştim" dedi. Seyircilerin de isteği üzerine ikili rolleri değişti. Sam, eline bageti alarak orkestrayı yönetirken Yazıcı şarkı söyledi.

İzmirlilerle beraber "Zeybek Havası" yoğun alkış aldı

Yaklaşık iki saat süren konserin ikinci yarısında Zeybek havası eşliğinde "İzmir'in Kavakları" şarkısını seyirci ile beraber söyleyen sanatçı, konserin sonunda İzmirlilerin arasında dolaşarak şarkı söylemeye devam etti.

Etkinliğin son şarkısı olan "Yıldızların Altında" eserinde sanatseverler dansla şarkıya etti.

Kaynak: ANKA

