Seydikemer Belediyesi meclisinde ekim ayı gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi

Seydikemer Belediyesi meclisinde ekim ayı gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydikemer Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Bayram Önder Akdenizli başkanlığında yapıldı ve gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Akdenizli, kararların oy birliğiyle alınmasından memnuniyet duyduğunu belirterek Seydikemer'e ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.
Seydikemer Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.
Yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Akdenizli, mecliste alınan kararların oy birliğiyle kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Akdenizli, "Almış olduğumuz kararların Seydikemerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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