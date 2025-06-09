Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yapan Yamaç Çetin'in başına taş düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Seydikemer'de Kanyonda Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?