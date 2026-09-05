Seydikemer'de motosiklet ile otomobil çarpışmasında 2 genç hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş ve arkadaşı Onurcan Kıllı hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı; motosiklet sürücüsünün manevrasına rağmen devrilip sürüklenerek otomobile çarptığı görüldü.
KAZA KAMERADA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş ile yanındaki arkadaşı Onurcan Kıllı'nın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışmadan kaçmak için sürücüsünün manevra yaptığı motosikletin devrilip ardından sürüklenerek otomobile çarptığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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