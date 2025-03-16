Seydikemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Ü.A'nın evinde iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Ü.A. gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Misket" ile evde yapılan aramada, 80 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız silah ile iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.