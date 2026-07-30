Seydikemer’de Yangın Sürekliği - Son Dakika
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Seydikemer’de Yangın Sürekliği

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, yerel halk destek veriyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bayır Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesinde sütçülükle uğraşan bazı vatandaşlar, kendi araçlarıyla yangın söndürme havuzlarına su taşıdı.

Bölgede yaşayan Onurcan Taşçı, AA muhabirine, yangın nedeniyle sütçülüğü bıraktıklarını ve yangın için seferber olduklarını söyledi.

Yangının olduğu bölgelere su taşıdıklarını anlatan Taşçı, "Gece gündüz demeden su taşıyoruz. İtfaiyeci arkadaşlarımıza bir faydamız dokunursa ne mutlu bize. Yangın söndürme havuzlarını da dolduruyoruz. Dünden bu yana aralıksız 50-60 sefer yapmışızdır." dedi.

Seydikemer'de 52 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere ulaştırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada ise yangın bölgesinde görev yapan belediye personelinin zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli alanlara ulaştırılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla Seydikemer'de 52 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere ulaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Bayır Mahallesi'nde dün çıkan yangın, geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ve hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydikemer’de Yangın Sürekliği - Son Dakika

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