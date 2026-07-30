Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem - Son Dakika
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Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler için geliştirilen "Mobil DOA" el terminalleri sayesinde mahalle esnafı artık birer iade noktasına dönüşüyor. İstanbul'da kullanılmaya başlanan sistemle vatandaşlar, plastik, cam ve metal ambalajlarını sıraya girmeden en yakın esnafa kolayca teslim edebilecek.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında geri dönüşümü kolaylaştıracak devrim niteliğinde yeni bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen projeyle, depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler "Mobil DOA" el terminalleri sayesinde iade noktasına dönüşüyor.

DEPOZİTO İADE MAKİNESİ OLMAYAN NOKTALARA PRATİK ÇÖZÜM

DOA Sistemi'nde iade makinesi kurulumu yapılamayan veya yoğunluk yaşanan bölgeler için geliştirilen Mobil DOA cihazları, İstanbul’da ilk olarak Ümraniye’deki esnafa ulaştırıldı. Bu el terminalleri sayesinde iade makinesi olmayan işletmeler, sistemde "Manuel İade Noktası" olarak hizmet vermeye başladı.

"15 DAKİKADA 100 ÜRÜN ALABİLİYORUZ"

Ümraniye'de sistemi kullanmaya başlayan esnaf Ercan İnci, "dbys.gov.tr" adresi üzerinden kayıt olarak Mobil DOA cihazını ücretsiz teslim aldı. Cihazın satış yapar gibi son derece kolay kullanıldığını belirten İnci, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bizim en büyük sıkıntımız yığılmalardı. Bu cihaz sayesinde maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 ürününü alabiliyoruz. Vatandaşlarımızdan plastik, pet, cam ve teneke kutuları üzerlerindeki barkodların sağlam olmasına dikkat ederek teslim alıyoruz. Bu hem esnafa hem millete hem de doğaya dost bir proje. Vatandaşlar DOA uygulaması üzerinden kendilerine en yakın Mobil DOA noktalarını rahatlıkla görebilir."

TÜÇA: AMBALAJLARI KAYNAĞINDA TEMİZ TOPLAYACAĞIZ

Mobil DOA cihazlarının esnafa dağıtımına başlandığını belirten TÜÇA Çevre Mühendisi Aybike Mısır, projenin çevresel ve ekonomik hedeflerini anlattı. Sistemin vatandaşın geri dönüşüme erişimini hızlandırdığını vurgulayan Mısır: "Özellikle depozito iade makinesi kurulumu yapılamayan noktalarda vatandaşın çok daha hızlı bir şekilde ambalajlarını iade edebilmesi adına bu sistem başlatıldı. Mobil DOA cihazı verilen her esnaf anında alımlara başlıyor. Projede amacımız; daha sürdürülebilir bir gelecek için ambalajları kaynağından temiz olarak toplayıp geri dönüşüme kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

MOBİL DOA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

  • Ücretsiz Başvuru: Esnaf, dbys.gov.tr adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi’ne kayıt olarak cihaza ücretsiz erişiyor.
  • Kabul Edilen Ambalajlar: Barkodu zarar görmemiş plastik, PET, cam ve metal (teneke) kutular sisteme dahil ediliyor.
  • Kolay Harita Erişimi: Vatandaşlar mobil DOA uygulaması üzerinden kendilerine en yakın mahalle esnafını haritadan görüp ambalajlarını teslim edebiliyor.

İklim Değişikliği, İstanbul, Plastik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Tabi sever millet aç 0 0 Yanıtla
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