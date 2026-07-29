Tuna Özcan CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
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Tuna Özcan CHP'den İstifa Etti

Tuna Özcan CHP\'den İstifa Etti
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Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti.

BOLU Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçme kararı aldığını söyledi.

Tanju Özcan'ın, 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine Bolu Belediye Başkan Vekili seçilen Tuna Özcan, CHP'den istifa etti. Tuna Özcan, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız istişareler ve kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Bolu Belediye Meclisi'ndeki yol arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme kararı aldık. Siyasi hayatımıza, genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz. Bu karar; ne geçmişimize sırt çevirmektir ne de bugüne kadar verdiğimiz mücadeleden vazgeçmektir. Tek amacımız, Bolu'muza ve milletimize daha güçlü hizmet edebilmektir. Yolumuz dün de Atatürk'ün yoluydu, bugün de Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in yoludur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bugün de tek önceliğimiz, Bolu olacaktır. Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla; Bolu'muz ve ülkemiz için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuna Özcan CHP'den İstifa Etti - Son Dakika

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