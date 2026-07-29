"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı - Son Dakika
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"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

"CHP\'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi’nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen CHP Genel Merkezi Üye Yazım Şefi Çetin Fındık ve İsmail Yekta Deger hakkında soruşturma başlatıldığını, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi’nin seçmen verilerini hukuka aykırı şekilde elde ettiği öne sürülen parti yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. CHP Genel Merkezi Üye Yazım Şefi Çetin Fındık ve İsmail Yekta Değer’in şüpheli sıfatıyla yer aldığı soruşturmada, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlal edilip edilmediği inceleniyor

"SEÇMEN VERİLERİ ÇALINDI" İDDİASINA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda el konulan çok sayıda bilgisayar ve dijital materyal, veri sızıntısının tespiti için incelemeye alındı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı vekili tarafından 24 Temmuz 2026 tarihinde sunulan suç duyurusu dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Suç duyurusu dilekçesinde; daha önce parti bünyesinde görev yapan şüpheli Çetin Fındık’ın, partiye ait seçmen veri tabanlarını şahsi kullanımındaki veya erişebildiği başka bir bilgisayarda bulundurduğu ve 21 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu veri tabanlarını aktif şekilde işlemek amacıyla ChatGPT üzerinden teknik işlem gerçekleştirdiği belirtilmiştir.

Dilekçede ayrıca, şüpheli Çetin Fındık’ın söz konusu verilere tek başına ulaşmasının teknik olarak mümkün olmadığı; Nisan 2026 döneminde seçmen veri tabanlarına parti bünyesinde erişebilen tek kişi olan şüpheli İsmail Yekta Değer’in erişim yetkisinin kullanılması suretiyle verilerin Çetin Fındık’a temin edildiği veya aktarıldığı yönünde somut tespitlerin bulunduğu kaydedilmiştir.

Bu kapsamda, olayın hassasiyeti gözetilerek ivedilikle soruşturma başlatılması, dijital delillerin kaybolmadan muhafaza altına alınması ile arama, kopyalama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.

İKİ ŞÜPHELİYE AİT ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, CHP Genel Merkezine ait seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri iddia edilen şüpheliler Çetin Fındık ve İsmail Yekta Değer’e ait adreslerde 24 Temmuz 2026 tarihinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Şüphelilere ait adresler ve eklentileri ile adreslerde bulunan diğer şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda; Şüpheli İsmail Yekta DEGER’in ikametinde 6 adet HDD, 1 adet SSD, 14 adet CD/DVD, 6 adet USB bellek, 2 adet cep telefonu, 2 adet SIM kart, 2 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar kasası, Şüpheli Çetin Fındık’ın ikametinde ise 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

Ele geçirilen dijital materyaller ile müşteki kurumun şikâyet dilekçesinde belirtilen kuruma ait bilgisayar üzerinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli incelemelere başlanmıştır.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacaktır. Soruşturma işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Başsavcılığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP 'CHP'de seçmen verileri çalındığı' iddiasıyla ilgili iki gözaltı - Son Dakika

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