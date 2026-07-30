Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim - Son Dakika
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Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim

Ece Erken\'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
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Ünlü sunucu Ece Erken hakkında ortaya atılan yasak aşk iddialarıyla ilgili yeni detaylar gündeme geldi. Erken'in, ikiz çocuk sahibi bir kadının imam nikahlı eşiyle birlikte olduğu öne sürülürken, ünlü sunucu iddiaları reddetti. Birlikte olduğu kişinin resmi olarak evli olmadığını savunan Erken, "Evli diye servis etmek düpedüz iftiradır" diyerek hakkında yalan haber yapanlar ve iftira atanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Ünlü sunucu Ece Erken hakkında son günlerde ortaya atılan ihanet iddiaları magazin gündemindeki yerini koruyor. Evli ve ikiz çocuk sahibi bir kadının imam nikahlı eşiyle birlikte olduğu öne sürülen Erken hakkında yeni iddialar ortaya atılırken, ünlü sunucu sessizliğini bozarak ilk kez açıklama yaptı.

İHANET İDDİASI MAGAZİN GÜNDEMİNİ SARSTI

Gazeteci Başak Çokan, Ece Erken'in ikiz çocukları bulunan evli bir iş insanıyla tatile çıktığını ve bu ilişkinin ortaya çıkması için çaba gösterdiğini öne sürdü. İddialar kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

EŞİNDEN TEHDİT İDDİASI GELMİŞTİ

Hakkındaki iddiaların ardından söz konusu iş insanının eşi olduğu belirtilen ünlü mimar Sena Bayraktar, sosyal medya hesabından art arda videolar yayımladı. Bayraktar, Ece Erken'in kendisini tehdit ettiğini öne sürerken, Erken'in hakkında çıkan haberleri kendisinin yaptırdığını düşündüğünü ve bu nedenle hedef alındığını iddia etti. Bayraktar, yaptığı açıklamalarda tehditlerden korkmadığını belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

YENİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

İddiaların büyümesinin ardından yeni detaylar da gündeme geldi. Ece Erken'in, ikiz bebek sahibi bir kadının imam nikahlı eşiyle tatile gittiği öne sürülürken, 48 yaşındaki Erken'in birlikte olduğu iddia edilen iki çocuk babası kişinin ise 31 yaşında olduğu ileri sürüldü.

Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim

"RESMİ EVLİ OLMAYAN BİRİYLE BİRLİKTEYİM"

Gündemi sarsan iddiaların ardından sessizliğini bozan Ece Erken, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Erken, hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı: "Benim adıma konuşan, yalan haber yapan ve iftira atan herkesin muhatabı avukatımdır. Hayatımda bir kez, o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz."

"EVLİ DİYE SERVİS ETMEK DÜPEDÜZ İFTİRADIR"

Birlikte olduğu kişinin resmi olarak evli olmadığını savunan Erken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı 'evli' diye servis etmek, gazetecilik değil düpedüz iftiradır. Benim arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor?"

"HESABI MAHKEMEDE SORULACAK"

Ünlü sunucu açıklamasının sonunda hukuki süreç başlatacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda yalan, iftira ve hakaret içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur."

Ece Erken, Magazin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ece Erken Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Böyle haberlerle böyle boş insanları gündeme getiriyorsunuz sizede yazıklar olsun habercilik diye biseyde kalmadı 6 0 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Aile bakanlığı devreye girsin 2 0 Yanıtla
  • Ali Başaran Ali Başaran:
    Ünlüler yapınca Aşk yaşıyor ya fakir sırada insanlar yapınca varın siz yazın............. 2 0 Yanıtla
  • Enis Demirağ Enis Demirağ:
    Nine gelmiş 60 yaşına azmış üj beş 0 0 Yanıtla
  • Kadir Ari Kadir Ari:
    caltac 0 0 Yanıtla
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