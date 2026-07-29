Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı - Son Dakika
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Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı

Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde doğal yaşam parkına giden Ricardo Quaresma'nın karın kasları bir orangutanın dikkatini çekti. Orangutan'ın Quaresma'nın karın kaslarına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Beşiktaş'ın ve Portekiz milli takımının unutulmaz isimlerinden Ricardo Quaresma, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ziyaret ettiği doğal yaşam parkında eğlenceli ve sıra dışı anlar yaşadı. 

ORANGUTAN, QUARESMA'NIN KASLARINA HAYRAN KALDI

Parktaki bir orangutan ile bir araya gelen tecrübeli futbolcu, orangutanın beklenmedik ilgisiyle karşılaştı. Quaresma'nın ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fit fiziği ve belirgin karın kasları, sevimli orangutanın tüm dikkatini çekti. Ünlü futbolcunun karın kaslarına dokunarak inceleyen orangutanın meraklı halleri çevredeki ziyaretçileri güldürdü. 

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan sempatik görüntüler, futbolseverler ile hayvanseverlerden binlerce beğeni ve yorum topladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Ricardo Quaresma, Hayvanlar, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı - Son Dakika

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