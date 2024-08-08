Seydişehir Belediyesi, Doğal Gaz Yatırım Planını Görüştü

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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, doğal gaz alt yapısını kuran yüklenici firma yetkilileriyle 2024-2025 yılı doğal gaz yatırım planını görüştü.

Başkan Ustaoğlu'nun yetkili firma yöneticileriyle yaptığı görüşmede Ortakaraören, Başkaraören, Aşağıkaraören, Gökçehüyük ve Taraşçı Mahallesi muhtarları da hazır bulundu.

Seydişehir'in Akçalar, Gevrekli ve Kesecik mahallelerinin daha önce doğal gaz konforuyla tanıştığını kaydeden Başkan Ustaoğlu, diğer kırsal mahallelerin de doğal gaza ulaşması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

2024- 2025 yılı doğal gaz yatırım planını anlatan Başkan Ustaoğlu, "Şu an Ortakaören, Başkaraören, Aşağıkaraören, Gökçehüyük ve Taraşçı mahallelerimizi doğal gaza ulaştırmak için gayret ediyoruz. Tüm mahallelerimizi doğal gaz konforuna ulaştırmak için canla başla çalışıyoruz." dedi.