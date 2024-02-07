Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı

Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Belediyesi emekliler lokalinde kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme, obezite konulularında bilgiler vererek sağlık taraması yaptı. Lokalde bulunan 50 yaş üstü vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, 'Emeklilerimizi sosyal yaşam alanlarında ziyaret ederek, sağlıklı kalmaları ve günlük beslenmeleri konusunda bilgilendirme yaptık. Sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Yapılan sağlık taramasında, sonuçları normal olmayan emeklilerimizi sağlık kuruluşlarına yönlendirdik.' dedi.

07.02.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Belediyesi emekliler lokalinde kronik hastalıklar, sağlıklı beslenme, obezite konulularında bilgiler vererek sağlık taraması yaptı.

Lokalde bulunan 50 yaş üstü vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, "Emeklilerimizi sosyal yaşam alanlarında ziyaret ederek, sağlıklı kalmaları ve günlük beslenmeleri konusunda bilgilendirme yaptık. Sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Yapılan sağlık taramasında, sonuçları normal olmayan emeklilerimizi sağlık kuruluşlarına yönlendirdik." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Seydişehir, Konya, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:41:08. #1.12#
SON DAKİKA: Seydişehir Belediyesi Emekliler Lokalinde Sağlık Taraması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement