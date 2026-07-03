Seydişehir Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika
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Seydişehir Bisiklet Festivali Başladı

03.07.2026 16:11
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5. Bisiklet Festivali, 165 katılımcıyla Kuğulu Tabiat Parkı'nda başladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5. Bisiklet Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seydişehir Belediyesi, Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği (SEYDER) iş birliğiyle Kuğulu Tabiat Parkı'nda düzenlenen festival, 165 bisikletseverin katılımıyla gerçekleşiyor.

Seydişehir Belediye BaşkanI Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Festivalimize 25 farklı il ve ilçeden 165 bisikletsever katılıyor. 3 boyunca kamp gerçekleşecek. Bugün ilk başlangıcı yapıyoruz. Kuğulu Tabiat Parkı festival alanından hareketle başlayan ve 44 kilometrelik parkurla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Beyşehir'de kırmızı mercimek hasadı başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kırmızı mercimekte hasat sezonu başladı.

İlçe genelinde yaklaşıl 20 bin dekarlık alanda kırmızı mercimek üretimi yapılıyor.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personel, hasat çalışmalarını yerinde incelediği bildirildi.

Halkapınar'da aşure ikramı yapıldı

Halkapınar ilçesinde cuma namazı sonrası aşure ikramı yapıldı.

Halkapınar Belediyesince Muharrem Ayı dolayısıyla Merkez Ağa Camii'nde cuma namazı sonrası cemaate aşure ikramı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Mehmet Vardar, yaptığı açıklamada, "Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün güzel bir örneği olan programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika

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