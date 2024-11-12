Seydişehir'de 4 Katlı Binada Çökme - Son Dakika
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Seydişehir'de 4 Katlı Binada Çökme

Seydişehir\'de 4 Katlı Binada Çökme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dairenin mutfağı kısmi olarak çöktü, tahliye işlemleri yapıldı.

12.11.2024 09:16
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.

Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta, Ayşe T'nin oturduğu dairenin mutfağı, bodrum kata çöktü.

İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

Bina, Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de 4 Katlı Binada Çökme - Son Dakika

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