Seydişehir'de 50. Turizm Haftası Etkinlikleri
Seydişehir'de 50. Turizm Haftası Etkinlikleri

13.04.2026 17:16
Seydişehir'de 15-22 Nisan'da yapılacak etkinlikler, turizm ve kültürü tanıtmayı hedefliyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 50. Turizm Haftası etkinliklerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Seydişehir Kültür Sanat Turizm ve Spor Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 16 Nisan Perşembe günü düzenlenecek etkinliklerle, bölgenin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına katkı sağlamak hedefleniyor.

Seydişehir'deki etkinlikler protokol ve vatandaşların katılımıyla, Seyit Harun Veli Türbesi'nde yapılacak dua merasimiyle başlayacak. Ardından "Doğanın Kalbine Yolculuk" temalı kortej yürüyüşü ile şehir merkezinde renkli görüntüler oluşacak. Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek halk oyunları gösterisi ve açılış töreniyle program resmiyet kazanacak.

Açılışta, turizm sektörüne katkı sunan isimler ile "Tarihi Eser Asistanı" projesini geliştiren öğrencilere ödüller verilecek. Gün boyunca yöresel el sanatları ve ürün stantları ziyaretçilere açık olacak ve çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Öğleden sonra Kuğulu Park'ta su sporları gösterileri düzenlenecek, ayrıca doğa yürüyüşü kapsamında Ferzine Mağarası keşfedilecek. Akşam ise müzikseverler için özel konser programı gerçekleştirilecek. "Piyano Eşliğinde Türküler" ve "Bir Bahar Akşamı Konseri" ile sanat dolu anlar yaşanacak.

19 Nisan'da Seydişehir'de bisiklet sürüşü ve trekking etkinlikleri düzenlenerek doğa turizmine dikkat çekilecek.

Konya merkezdeki etkinlikler

Hafta boyunca Konya merkezdeki Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde turizm temalı paneller ve sunumlar düzenlenecek. Sürdürülebilir turizm, dijital dönüşüm, gastronomik miras ve medya-turizm ilişkisi gibi konular alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

21 Nisan'da gerçekleştirilecek sunumlarda sosyal medyanın turizme etkisi, içerik üretimi ve dijital tanıtımın önemi masaya yatırılacak. Aynı gün "Tarihi Eser Asistanı" projesinin detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Turizm Haftası etkinlikleri, Konya'nın turizm potansiyelini ulusal düzeyde tanıtmayı ve yerel değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Turizm Haftası, Seydişehir, Gastronomi, Kültür, Güncel, Turizm, Konya, Sanat, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Motorine indirim geldi
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 13.04.2026 17:39:59.
