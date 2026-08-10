Seydişehir'de Çocuk Pencereden Düştü
6 yaşındaki A.A., pencereden düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın ikinci katından düşen çocuk ağır yaralandı.
A.A. (6), Bostandere Mahallesi 155028 Sokak'ta dedesinin yaşadığı evin penceresinden düştü.
Yakınları ağır yaralanan çocuğu Seydişehir Devlet Hastanesine götürdü.
Vücudunda kırıklar tespit edilen çocuk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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