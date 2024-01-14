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Seydişehir'de Dursun Ali Erzincanlı ile 'En sevgiliye şiir dinletisi' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Seydişehir'de Dursun Ali Erzincanlı ile 'En sevgiliye şiir dinletisi' etkinliği düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir ilçesinde düzenlenen 'Şehir Konferansları' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Dursun Ali Erzincanlı, çeşitli şiirlerini okudu. Programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve vatandaşlar katıldı. Erzincanlı'ya Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Seydişehir\'de Dursun Ali Erzincanlı ile \'En sevgiliye şiir dinletisi\' etkinliği düzenlendi
14.01.2024 - 11:06,
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Seydişehir ilçesinde Dursun Ali Erzincanlı ile "En sevgiliye şiir dinletisi" etkinliği yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde düzenlediği "Şehir Konferansları" çerçevesinde yapılan programda, Dursun Ali Erzincanlı, çeşitli şiirlerini okudu.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve vatandaşlar katıldı.

Erzincanlı'ya Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Seydişehir'de Dursun Ali Erzincanlı ile 'En sevgiliye şiir dinletisi' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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