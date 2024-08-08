Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Mithat K. idaresindeki 42 ANS 538 plakalı elektrikli bisiklet, Seydişehir Sadi Irmak Caddesi'nde seyrederken yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı Mithat K. kaza yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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