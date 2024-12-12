KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Pınarbaşı Mahallesi 153545 Sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Önder Ü. ve Hasip N.'nin oturduğu dairede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen Önder Ü. ve Hasip N., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemesini sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Ev Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?