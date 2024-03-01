Konya'da 'Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da 'Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin' Konferansı Düzenlendi

Konya\'da \'Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin\' Konferansı Düzenlendi

İHH Seydişehir Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansa, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar 'Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin' konusunda bir konuşma yaptı.

01.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:39
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin" konferansı düzenlendi.

İHH Seydişehir Temsilciliği tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansa, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İHH Seydişehir İlçe Temsilcisi Ali Demirel, konferansa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar, "Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin" konferansı verdi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da 'Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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