Seydişehir\'de Kaza: Araç Yandı, Dört Kişi Yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bariyerlere çarpan araç alev aldı.

E.D. idaresindeki 42 ADP 308 plakalı otomobil Seydişehir-Konya kara yolu 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yanmaya başladı.

Sürücü araçtan inerek yara almadan kurtuldu.

İhbar üzere olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri yanan araca müdahale etti.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Tarlaya devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

E.K. idaresindeki 07 LAT 80 plakalı pikap, Seydişehir-Konya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan N.K, E.A.Ş, F.C.Ş. ve H.R.E. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.