Konya'nın Seydişehir ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan ticari araçtaki iki kişi yaralandı.
Hüseyin Börekkaya idaresindeki 42 DN 641 plakalı ticari araç Stat Mahallesi Cevher Dudayev Caddesinde sürücünün seyir haline iken bir anda yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Osman Melih Soğuksu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Kediye Çarpmamak İçin Manevra Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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