Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrildiği kazada bir kişi ağır yaralandı.
T.S. idaresindeki motosiklet, Seydişehir Taraşçı yolunda tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan T.S, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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