Seydişehir'de Otobüs Devrildi: 15 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne giden 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 37 kişiden, 2'si ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Seydişehir, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Güncel, Ulaşım, Konya, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:30:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.