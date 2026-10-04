Seydişehir\'de otomobil şarampole devrildi, 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobil şarampole devrildi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir'in Susuz Mahallesi yakınında 34 NLE 79 plakalı otomobilin şarampole devrilmesiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi; yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
H. U idaresindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, Susuz Mahallesi yakınında şarampole devrildi.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü H.U, R.U, E.U, S.U. ile çocukları Ö.F.U yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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