Seydişehir\'de otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hilmi Şirinel idaresindeki 06 DRF 53 plakalı otomobil Seyit Harun Bulvarı üzerinde ilerlerken aracın bagajında bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu araç alev aldı.
Sürücü araçtan inerek itfaiye ve polis ekiplerini aramasının ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.
Kısa sürede otomobili saran alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan olayda yaralanan araç sürücüsü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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